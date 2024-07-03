Beşiktaş'ın Takibindeydi: Milli Yıldızın Bonservis Bedeli Belli Oldu

Beşiktaş'ın transfer takibinde olduğu iddia edilen Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan'ın bonservis bedeli belli oldu.

Beşiktaş'ın Takibindeydi: Milli Yıldızın Bonservis Bedeli Belli Oldu

Beşiktaş transferde Rafa Silva hamlesiyle birlikte hızlı bir başlangıç yaptı.

Siyah-beyazlıların gündemindeki bir diğer ismin Borussia Dortmund'da forma giyen milli oyuncu Salih Özcan olduğu iddia ediliyor.

Milli Takım'la birlikte EURO 2024'te mücadele eden Salih Özcan'a başka talipler olduğu da belirtildi.

BEŞİKTAŞ'LA BİRLİKTE 2 TALİP DAHA VAR

Sky Almanya'nın haberine göre; Beşiktaş, Rennes ve Marsilya'nın ilgilendiği orta saha oyuncusu için Borussia Dortmund'un bonservis beklentisi 10 milyon euro olarak belirlendi.

SALİH ÖZCAN'IN KARARI BELLİ OLACAK

Bir takımda düzenli olarak forma giymek isteyen ve Borussia Dortmund'dan ayrılmaya sıcak bakan Salih Özcan'ın da son kararını EURO 2024'ten sonra vermesi bekleniyor.

Salih Özcan geride bıraktığımız sezon Borussia Dortmund formasıyla 35 maçta 1.786 dakika forma giydi. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı üretemedi.

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