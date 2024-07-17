Cenk Tosun İlk Kez Fenerbahçe Antrenmanına Katıldı

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Cenk Tosun, ilk kez yeni takımıyla antrenmana çıktı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmaların ardından sona erdi.

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Cenk Tosun İlk Kez Fenerbahçe Antrenmanına Katıldı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürürken sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Cenk Tosun da takımla ilk antrenmanına çıktı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenman ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmaların ardından sona erdi.

Cenk Tosun İlk Kez Fenerbahçe Antrenmanına Katıldı - Resim : 1

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçında yarın İngiltere Championship ekibi Hull City ile özel maçta karşılaşacak. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak.

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