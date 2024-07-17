Acun Ilıcalı: 8-9 Transfer Yapacağız

Fenerbahçe Asbaşkanı ve aynı zamanda İngiltere’den Hull City’nin sahibi olan Acun Ilıcalı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hull City ile Fenerbahçe arasında oynanacak dostluk maçı için konuşan Ilıcalı, "İngiltere macerası çok güzel geçiyor benim açımdan. 8 binde olan taraftar sayımız, 24-25 bine çıktı. Yeni bir sezonun başlangıcındayız. Bu sene için yeni planlarımız var. Bir numaralı başrolü de hocamız Tim Walter. Kendisi önümüzdeki sezon için bir numaralı hedefimizdi. İlk gittiğimiz isimdi. Sebebi de oynattığı futbolun yarattığı heyecan ve puan ortalamasının yüksek olması. Kendi şehrinde bütün taraftarlar tarafından takdir edilmesi, sevilmesi ve tabii ki en önemli insan olarak da pozitif ve iyi insan enerjisini her dakika bize vermesi. Hayatım boyunca hep iyi insanlarla çalışarak başarı yakalamaya çalıştım. Allah da bana nasip etti. Yeni hocamızla daha büyük başarılar yakalamak istiyoruz. İnşallah güzel başarıları, bu güzel şehre getiririz” ifadelerini kullandı.

'ÇOK İDDİALIYIZ'

Premier Lig için iddialı olduklarını aktaran Acun Ilıcalı, "Geçen seneki kampımız çok güzel geçti ve iyi bir sezon geçirdik. Kimse beklemiyordu yedinci olmamızı. Çok güzel başarı elde ettik. Türkiye'nin çok güzel etkisi olduğunu düşünüyorum. Futbolcularımız hem değişiklik yaşıyor hem de motive oluyor. Premier Lig'e çıkmak için sonuna kadar zorlayacağız. Çok da iddialıyız” dedi.

Kendisine sorulan “Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonluğunu mu tercih edersiniz, Hull City ile Premier Lig'e çıkmayı mı?" sorusunu da yanıtlayan Ilıcalı, "Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonluğunu mu tercih edersiniz, Hull City ile Premier Lig'e çıkmayı mı?" yanıtı verdi.

‘TIM WALTER’I TRANSFERE BOĞACAĞIZ’

Acun Ilıcalı Hull City’ye 8-9 transfer yapacaklarını söylediği açıklamalarında, Tim Walter'ı transfere boğacağız. Eksiklerimiz var, Fenerbahçe maçı büyük gurur ama asla ölçü değil. Fenerbahçe maçı ile ilgili hocamıza güveniyoruz. Eminim ki güzel bir gün olacak. Fenerbahçe'nin güçlü bir rakibe, Hull City'nin ise sağlam bir test etmeye ihtiyacı var. Gerçek bir test olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Ilıcalı, ‘Fenerbahçe’den işe yaramayan oyuncuları alacaklar’ iddialarına ise "Bu konularda daha önce garip gelişmeler olmuştu. Ben de bunları gülerek okudum. 'Fenerbahçe'de işe yaramayan oyuncuları Hull City'ye götürecek' falan. Bazı insanların kafasında belki tilkiler dolaşıyor. Herkesi öyle mi zannediyorlar. Hull City ile bir başarı hikayesi yazmak için çıktım. Dikkat ederseniz, Trabzonspor'dan, Antalyaspor'dan, Fenerbahçe'den aldım. Fenerbahçe'de biri boşa çıktı, 'İlla onu alalım' diye bir düşüncemiz yok. Fenerbahçe'den getirdiğimiz Ozan Tufan da taraftarın gönlünü kazandı ve başarımıza katkı sağladı. Devamında da başka bir büyük takıma gitti. Fenerbahçe'deki kadrodan ayrılması beklenen oyuncularla ilgili olabilir de olmayabilir de. 'İlla bir oyuncu var alalım' değiliz. Kesinleşen sonuçlar da lazım. Okay'ı çok beğeniyorum ama alıyoruz diye bir durum yok. Bize gelirse de çok sürpriz olmasın. Önemli bir kulüpte oynuyor. Tan'ın bir görüşmesi ve nasıl bakıyorlar sorması lazım. Net bir yerde değiliz o konuda” diyerek noktayı koydu.