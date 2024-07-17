TFF Seçimine Bir Gün Kala Bomba İddia: Mehmet Büyükekşi Bir Başkan Adayını Tehdit mi Etti?

TFF Başkan adaylığı 'eksik evrak' gerekçesiyle kabul edilmeyen Erdal Alkış, mevcut başkan Büyükekşi'nin kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Alkış, Büyükeşi'nin kendisine "Seni medyada bitireceğim" dediğini söyledi.

TFF Seçimine Bir Gün Kala Bomba İddia: Mehmet Büyükekşi Bir Başkan Adayını Tehdit mi Etti?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı için seçime bir gün kala, mevcut başkan Mehmet Büyükekşi hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya çıktı. Eksik evrak gerekçe gösterilerek adaylığı kabul edilmeyen Erdal Alkış, Halk TV’de katıldığı bir programda Mehmet Büyükekşi’nin kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

Alkış, katıldığı yayında, Büyükekşi’yi eskiden beri tanıdığını söyleyerek, “Ben deprem zamanı kendi adına yapılmasını istediği çalışmaları onun adına yapmayınca bana 'Seni medyada bitireceğim' dedi. Bu açıklama bir federasyon başkanının yapacağı bir şey değil. TFF’nin basın toplantısında beni tehdit etti. Bu tehditlerin sonu bitmedi, +32'li +33'lü numaralardan da geldi. Bu tehditler, mevcut sistemin işleyişiyle ilgili” ifadelerini kullandı.

'AÇIKLARI ORTAYA KOYUNCA BÜYÜK KIYAMET KOPTU'

Türk futbolunda büyük bir açık olduğunu dile getiren Alkış, “Bu açıkları ortaya koyunca büyük bir kıyamet koptu. Cumhurbaşkanımızın Büyükekşi’yi desteklediğine inanmıyorum; ancak bizi tehdit eden mekanizmalar oldukça aktif” dedi.

TFF Başkanlığı adaylığının eksik evrak nedeniyle kabul edilmediğini vurgulayan Alkış, belgelerinin eksik olmadığını savunarak, “Genel Sekreter ile görüşmeye gittiğimde, dilekçemiz hazır masasında duruyordu. Bu, planlı bir süreçti” dedi.

Alkış açıklamalarında, mevcut yönetime oy verenlerin ‘zorla’ oy verdiğini savundu.

BAŞKANLIK İÇİN KİMLER YARIŞACAK?

TFF Başkanlığı için yarış 18 Temmuz’da yapılacak. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi yeniden aday olurken, adaylığı kabul edilen bir diğer isim ise eski Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu olmuştu.

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