Panathinaikos'tan Ergin Ataman Kararı

Panathinaikos, Ergin Ataman ile sözleşme uzattığını açıkladı. Açıklamaya göre, Atmaman 2028 yılına kadar Yunanistan ekibinin başarısı için mücadele edecek.

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Panathinaikos'tan Ergin Ataman Kararı

Panathinaikos ise Yunanistan’da ve EuroLegue’de şampiyonluk kazanan Ergin Ataman, takımıyla sözleşme uzattı.

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Ergin Ataman'la sözleşme yenilediklerini duyurdu.

Ataman’ın 2028 yılına kadar Yunan ekibinin başında olacağı bildirildi. Ergin Ataman da sosyal medya hesabından EuroLeague'de şampiyonluk yaşadıkları anın fotoğrafını koydu ve "2024 finalinden hatıralar. 2025 finaline hazır olun" ifadelerini kullandı.

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