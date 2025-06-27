Bursaspor’da Veda Vakti: Ayrıldığını Açıkladı

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki oyuncu Vefa Temel, sosyal medya hesabından Bursaspor’a teşekkür ederek ayrıldığını açıkladı.

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Bursaspor’da Veda Vakti: Ayrıldığını Açıkladı
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Bursaspor’un geçtiğimiz sezon devre arasında İstanbulspor’dan kiraladığı genç orta saha oyuncusu Vefa Temel, yeşil-beyazlı takımdan ayrıldı. Kısa sürede sergilediği performansla taraftarların beğenisini kazanan Temel, ayrılığı sosyal medya üzerinden açıkladı.

Bursaspor forması altında gösterdiği mücadeleyle dikkat çeken 2002 doğumlu oyuncu, veda mesajında kulübe ve taraftara teşekkür etti.

Paylaşımında, yeşil-beyazlı camiada geçirdiği kısa ama anlamlı süreci vurgulayan Temel, "Yaşattığın inanılmaz duygular için teşekkürler Bursaspor. Hoşçakalın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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