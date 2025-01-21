Bolu Yangını Nedeniyle Maçlarda 1 Dakikalık Saygı Duruşu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için hafta sonundaki maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Bolu Yangını Nedeniyle Maçlarda 1 Dakikalık Saygı Duruşu

TFF'nin sitesinden yapılan açıklamada, yangın felaketinde vefat eden vatandaşlar anısına 24, 25, 26, ve 27 Ocak'ta oynanacak tüm futbol müsabakalar öncesinde saygı duruşunda bulunulacağı ve tüm kulüplerin siyah kol bandı takacağı belirtildi.

Federasyon, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.

Kaynak: AA

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