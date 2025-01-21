Süper Lig Ekibine Yeni Sportif Direktör

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da sportif direktörlük görevine Mustafa Aztopal'ın getirildiği açıklandı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde sportif direktörlük görevine Mustafa Aztopal getirilmiştir. 2012-2015 yılları arasında kulübümüzde icra kurulu üyesi olarak görev yapan Mustafa Aztopal, daha sonra yurt içinde ve yurt dışında çeşitli kulüplerde yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Son olarak Türkiye Futbol Federasyonunda sportif işlerden sorumlu genel sekreter olarak görev yapan Aztopal'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.





Kaynak: AA