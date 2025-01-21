Djokovic Alcaraz'ı Devirdi, Yarı Finale Çıktı

Avustralya Açık'ta Alcaraz'ı 3-1 mağlup eden tenis efsanesi Djokovic, yarı finale yükseldi.

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Djokovic Alcaraz'ı Devirdi, Yarı Finale Çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta İspanyol Carlos Alcaraz'ı mağlup eden tek erkeklerde dünya 7 numarası Sırp Novak Djokovic yarı finale yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gün akşam seansındaki çeyrek final maçında kariyerinde 10'u Avustralya Açık, 24 grand slam zaferi bulunan Novak Djokovic (7 numaralı seribaşı) ile tek erkeklerde dünya 3 numarası İspanyol Carlos Alcaraz karşılaştı.

Sırp raket, 3 saat 37 dakika süren çeyrek final karşılaşmasında İspanyol rakibini 4-6, 6-4, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Djokovic, yarı finalde tek erkeklerde dünya 2 numarası Alman raket Alexander Zverev ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

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