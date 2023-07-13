Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Luis Nani Türkiye'ye dönüyor! İşte anlaştığı takım
Portekizli futbolcu Luis Nani, anlaşma sağladığı Adana Demirspor ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geliyor.
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Portekizli futbolcu Luis Nani Türkiye’ye geri dönüyor.
Sports Digitale’nin Gamze Türk’ten aktardığına göre, Luis Nani, prensip anlaşmasına vardığı Adana Demirspor ile son görüşmeleri yapmak için bugün İstanbul'a gelecek.
Nani’nin mavi-lacivertli kulüple 1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
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