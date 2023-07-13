Galatasaray’ın rakibi öncesi Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar sona erdi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi’nde 1. Eleme Turu ilk maçları sona erdi. Galatasaray’ın rakibinin belli olacağı eşleşmenin ilk maçında 15 karşılaşma oynandı.

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Galatasaray’ın rakibi öncesi Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar sona erdi

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda 15 karşılaşma oynandı.

Söz konusu turun ilk ayağı salı günü 10, çarşamba günü ise 5 karşılaşma ile tamamlandı. Kupaya 2. eleme turundan başlayacak olan Galatasaray’ın rakibinin belli olacağı eşleşmenin ilk maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile Kuzey Makedonya ekibi Struga Trim karşı karşıya geldiği mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda haftanın toplu sonuçları şöyle:

11 Temmuz Salı

- Urartu: 0 - Zrinjski: 0

- Lincoln Red: 1 - Karabağ: 2

- Zalgiris: 0 - Struga: 0

- Hamrun: 0 - Maccabi Haifa: 4

- Ljubljana: 2 - Valmeria: 1

- Rakow: 1 - Flora : 0

- Ballkani: 2 - Ludogorets: 0

- Klaksvik: 0 - Ferencvaros: 0

- Partizani: 1 - Bate Borisov: 1

- Shamrock: 0 - Breidablik: 1

12 Temmuz Çarşamba

- Astana: 1 - Dinamo Tiflis: 0

- Helsinki: 1 - Larne: 0

- Hacken: 3 - TNS: 1

- Farul Cons: 1 - Sheriff: 0

- Bratislava: 1 - Swift: 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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