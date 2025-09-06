Beşiktaş'tan Trabzon'a Bomba Transfer

Trabzonspor, Beşiktaş'ta Ernest Muçi'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Oyuncu ile 1+3 yıllığına sözleşme imzalandı.

Beşiktaş'tan Trabzon'a Bomba Transfer
Trabzonspor’da transfer çalışmaları sürerken, Beşiktaş’tan dikkat çeken bir isim kadroya dahil edildi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamda, Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Beşiktaş'a kiralama bedeli olarak 3 taksit halinde 1 milyon avro+KDV ödemesi yapılacağı belirtilerek, "Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Beşiktaş AŞ'ye 5 taksit halinde 8 milyon 500 bin avro+KDV tutarında kesin transfer bedeli ödenecektir” ifadelerine yer verildi.

Muçi ile 1+3 yıllık anlaşma sağlanacağı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

