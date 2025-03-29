Beşiktaş'tan Galatasaray Derbisi İçin 'Hakem' Hamlesi

Beşiktaş, bugün oynanacak Galatasaray derbisi için yabancı hakem getirdi. Derbide dünyaca ünlü emekli hakem Urs Meier gözlemcilik yapacak.

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Beşiktaş'tan Galatasaray Derbisi İçin 'Hakem' Hamlesi

Galatarasay-Fenerbahçe derbisinin yabancı hakem Slavko Vincic tarafından yönetilmesinin ardından Beşiktaş, oynayacağı derbilerin yabancı hakemler tarafından yönetilmesini istediğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirmişti. Şu anda gelinen nokta ise TFF yerli hakemle devam etmeyi tercih edip Beşiktaş-Galatasaray derbisini Yasin Kol'un yöneteceğini açıkladı.

Bu duruma tepki gösterip PFDK'ya sevk edilen Adalı, kulüp olarak kendilerinin maça yabancı ve ünlü bir hakemi getireceklerini açıklamıştı. Siyah-beyazlılar bu doğrultuda derbi maça emekli hakem Urs Meier'i getirdi.

Meier, Başkan Serdal Adalı ile maçı seyredecek ve gözlemcilik yapacak. Emekli hakem pozisyonları anlık olarak yorumlarken bu anlar Beşiktaş YouTube hesabından yayınlanacak.

Beşiktaş - Galatasaray Derbi Bilet Fiyatları AçıklandıBeşiktaş - Galatasaray Derbi Bilet Fiyatları AçıklandıSpor

Kaynak: DHA

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