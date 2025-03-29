Milli Motosikletçi Öncü, Portekiz'deki İlk Yarışı Kazandı

Milli motosikletçi Can Öncü, Portekiz’deki yarışı zirvede tamamladı.

Milli Motosikletçi Öncü, Portekiz'deki İlk Yarışı Kazandı

Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz etabında piste çıkan Can Öncü, sezonun ikinci ayağındaki ilk yarışta birincilik elde etti.

Portimao’daki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti’nde 17 tur üzerinden koşulan yarışta, Yamaha BLU CRU Evan Bros takımı adına mücadele eden genç sporcu, pole pozisyonundan başladığı yarışı lider tamamladı. İtalyan Stefano Manzi ikinci olurken, Hollandalı Bo Bendsneyder üçüncülüğü elde etti.

2023’ten bu yana ilk zaferini kazanan Can Öncü, yarış sonrası Türk bayrağıyla zafer turu atarak sevincini taraftarlarıyla paylaştı.

Portekiz etabındaki ikinci yarış ise yarın gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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