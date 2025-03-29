Milli Takımın ABD Maçının Misafir Tribün Biletleri Satışa Çıktı

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri hazırlıkları kapsamında 7 Haziran'da ABD ile karşılaşacağı özel müsabakanın misafir takım tribün biletleri satışa çıktı.

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Milli Takımın ABD Maçının Misafir Tribün Biletleri Satışa Çıktı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 7 Haziran Cumartesi günü ABD'nin Connecticut eyaletindeki East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadı'nda oynanacak ve Türkiye saatiyle 22.40'ta başlayacak olan karşılaşmanın misafir takım tribün bilet satışları başladı.

Bilet satış organizasyonu ABD Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirilmekte olup, yaşanabilecek olumsuz durumlarda TFF sorumluluk kabul etmeyecek.

Mücadeleyi misafir tribününden izlemek isteyen futbolseverler, biletleri ABD Futbol Federasyonunun resmi internet sitesi https://www.ussoccer.com/ üzerinden satın alabilecek.

ABD dışındaki taraftarların ise bilet satın almak için [email protected] mail adresi üzerinden ABD Futbol Federasyonu yetkilileriyle iletişime geçmeleri gerekecek.

Kaynak: AA

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