Beşiktaş'ın yıldızları ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Son Güncelleme:
Beşiktaş'ın yıldızları ilk antrenmanına çıktı

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından yapılan taktiksel çalışmayla sonra erdi.

Yeni transferler Ernest Muçi ile Ali Mohamed Al-Musrati, takımla ilk antrenmanlarına çıktı.

Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 17.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Kayseri’ye giderek kampa girecek.

Kaynak: İHA

Etiketler
Beşiktaş transfer
Son Güncelleme:
Ara transfer dönemi sona erdi: İşte gidenler ve kalanlar Ara transfer dönemi sona erdi
36 yıllık Türk devi el değiştirdi! Apar topar dev şirketin satışı yapıldı 36 yıllık Türk devi el değiştirdi! Apar topar dev şirketin satışı yapıldı
Pandalar arasındaki futbol topunu bulabilir misin? Süre sadece 5 saniye Pandalar arasındaki futbol topunu bulabilir misin? Süre sadece 5 saniye
Fenerbahçe yıllar sonra Trabzonspor’dan transfer yapmak üzere: Milli sporcu sarı lacivertlilere çok yakın Fenerbahçe yıllar sonra Trabzonspor’dan transfer yapmak üzere!
ÇOK OKUNANLAR
3 şirketten 3 anket: İşte bu pazar seçim olsa İstanbul'da ortaya çıkacak tablo! 3 şirketten 3 anket: İşte bu pazar seçim olsa İstanbul'da ortaya çıkacak tablo!
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey!
Son anket: Hatay seçmeni Lütfü Savaş'ı destekliyor mu? Hatay seçmeni Savaş'ı destekliyor mu?
Ankara anketinde sonuç çok net: İYİ Parti başkentte eridi, Zafer Partisi yükselişe geçti! Ankara anketinde sonuç çok net: İYİ Parti başkentte eridi, Zafer Partisi yükselişe geçti!
Zenginliği tatmadan ölmeyecek burçlar belli oldu Zenginliği tatmadan ölmeyecek burçlar belli oldu