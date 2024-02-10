Fenerbahçe yıllar sonra Trabzonspor’dan transfer yapmak üzere: Milli sporcu sarı lacivertlilere çok yakın

Trabzonspor’un milli boksörü Busenaz Sürmeneli, Fenerbahçe’ye transfer olmak üzere. 66 kiloda dövüşen milli sporcu kendi kategorisinde dünyanın en iyi sporcusu olarak kabul ediliyor.

26 yaşındaki Sürmeneli, 2020 yılında Olimpiyat Şampiyonu 2019 ve 2022 yıllarında ise Dünya Şampiyonu olmuştu.

Türkiye’nin boks dalındaki en başarılı sporcularından biri olan Busenaz Sürmeneli, geçtiğimiz yılda Mustafa Koç Spor Ödülü’ne layık görülmüştü.

'YENİ BİR YOLCULUĞA ADIM ATMA ZAMANI'

Sürmeneli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sonda söyleyeceğimi en başta söyleyerek başlayayım, benim için artık yeni bir yolculuğa adım atma zamanı. Uzun yıllardır arması altında mücadele ettiğim Trabzonspor'dan ayrılıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Sürmeli'nin Fenerbahçe'ye çok yakın olduğu bildirildi.

Kaynak: Gerçek Gündem