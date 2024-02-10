NBA'de Lakers, Pelicans'a acımadı: İlk yarıda 87 sayı!
NBA'de Los Angeles Lakers, sahasında New Orleans Pelicans'ı 139-122 yendi. İşte gecenin tüm sonuçları...
NBA'e 6 maçla devam edildi. İlk yarıda Pelicans potasına 87 sayı gönderen Lakers, salondan bu sezonun 28. galibiyetini alarak ayrıldı.
Lakers'ta D'Angelo Russell 30 sayı, 5 asist, Austin Reaves 27 sayı, 4 asist, LeBron James 21 sayı, 14 asistle skora katkıda bulundu.
Zion Williamson'ın 30 sayı, 9 ribaunt, 5 asistle oynadığı Pelicans'ta, Brandon Ingram 22 sayı, 7 ribaunt, 7 asist, CJ McCollum 19, Herbert Jones 13 sayıyla mücadele etti.
Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 7 sayı, 7 ribaunt, 1 asistlik performans sergilediği Houston Rockets ise deplasmanda Toronto Raptors'a 107-104 mağlup oldu.
Alınan sonuçlar şöyle:
Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 121-127
Toronto Raptors-Houston Rockets: 107-104
Boston Celtics-Washington Wizards: 133-129
Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets: 120-84
Sacramento Kings-Denver Nuggets: 135-106
Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans: 139-122