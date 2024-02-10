Hatayspor yeni transferini duyurdu
Hatayspor, Slovenya Kulubü NK Olimpija Ljubljana’da forma giyen orta saha oyuncusu Rui Pedro’yu kadrosuna kattı.
Hatayspor, orta saha hattını NK Olimpija Ljubljanalı oyuncu ile güçlendirdi. Hatay ekibi, 25 yaşındaki Rui Pedro’yla 2,5 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna kattı.
Hatayspor’dan yapılan açıklamada, "NK Olimpija Ljubljana forması giyen orta saha oyuncusu Rui Pedro ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Rui Pedro’ya takımımıza hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA