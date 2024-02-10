Beşiktaş 3 yıllık anlaşmayı duyurdu!

Beşiktaş, futbol takımının göğüs sponsorluğu için Beko ile 3 yıllık anlaşma imzaladığını açıkladı.

Beşiktaş 3 yıllık anlaşmayı duyurdu!

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, futbol takımının göğüs sponsorluğu için Beko ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada Beko için ‘efsane sponsorumuz’ denilirken, açıklamanın tamamında şunlar kaydedildi:

"Beşiktaş A Erkek Futbol Takımımızın 2022-2023 sezonundan itibaren forma sırt sponsorluğunu üstlenen, 30 yılı aşkın süredir efsane sponsorumuz Beko'nun, forma göğüs sponsorluğuna geçtiğini gururla duyururuz. Üç sezon olarak başladığımız işbirliğimizin son sezonunda, sırttaki yerini göğse taşıyarak ve işbirliğini 3 sezon daha uzatarak desteğini bir kere daha gösteren Beko'ya teşekkür ederiz.

2024-2025 sezonu itibarıyla başlayacak ve 3 sezon boyunca geçerli olacak bu işbirliği, hem kulübümüz hem de sponsorumuz için önemli bir kilometre taşı olacaktır."

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