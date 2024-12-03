Beşiktaş'ta Erken Seçim Kararı

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın ardından yönetim kurulu da görevini bırakıyor. Mayıs 2025'te yapılması planlanan seçimin öne çekilerek aralık ayında yapılmasına karar verildi.

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Beşiktaş'ta Erken Seçim Kararı

Beşiktaş Futbol Kulübü, olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. Siyah-beyazlılar, 29 Aralık'ta yeni başkanını seçecek.

Beşiktaş'ta olağan seçimli genel kurul toplantısının Mayıs 2025'te yapılması bekleniyordu.

TOPRAKTEPE İLE DEVAM

Giovanni van Bronckhorst'un ardından takımın başına getirilen Serdar Topraktepe kongreye kadar takımın başında olacak.

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