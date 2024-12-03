Beşiktaş'ta Erken Seçim Kararı
Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın ardından yönetim kurulu da görevini bırakıyor. Mayıs 2025'te yapılması planlanan seçimin öne çekilerek aralık ayında yapılmasına karar verildi.
Beşiktaş Futbol Kulübü, olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. Siyah-beyazlılar, 29 Aralık'ta yeni başkanını seçecek.
Beşiktaş'ta olağan seçimli genel kurul toplantısının Mayıs 2025'te yapılması bekleniyordu.
TOPRAKTEPE İLE DEVAM
Giovanni van Bronckhorst'un ardından takımın başına getirilen Serdar Topraktepe kongreye kadar takımın başında olacak.
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