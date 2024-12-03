Fener, Gaziantep'i Geçti, Spor Yazarları En Çok Onu Beğendi

Fenerbahçe Galatasaray’ın kaybettiği haftada sahasında Gaziantep FK’yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada Oğuz Aydın ve ikinci yarıda oyuna giren Sofyan Amrabat’ın performansı göz doldurdu. Sarı-lacivertlilerin gollerini Oğuz Aydın, Rodrigo Becao ve Edin Dzeko kaydetti.

Fenerbahçe’nin zirve takibindeki önemli galibiyetini spor yazarları da değerlendirdi. İşte spor yazarlarının değerlendirmelerinden öne çıkanlar…

GÜRCAN BİLGİÇ – SABAH

"Çalışmayan korner organizasyonunda, Fenerbahçeli futbolcular ilk defa topu değdiklerinde, Becao kilidi açtı. Kadıköy kendi gecesinde yeniden umudu buldu. Herkes ligin yeniden başladığının, muhtemel "yine olmayacak" krizinin farkındaydı. Birden bire mutluluğun sesi doldu stada. Fred'in ortasına, Dzeko'nun çivisiyle maça son nokta da koyuldu. Prag'dan sonra, ustalığını demleyen gelişine bir ayak içi… Golü görüp, "vay arkadaş" demeyen, futbolu da sevmiyordur. "buradayım" diye bir abide artık Dzeko… Ligin kalan bölümünde bu baskıyı kim doğru yönetirse, ipi de göğüsleyecek. Artık Galatasaray'ı koruyacak puan farkı da kalmadı çünkü…"

İLKER YAĞCIOĞLU – TAKVİM

"Gecenin assolisti Oğuz Aydın'dı. Geçen hafta şansını çok iyi kullanan Oğuz bu maçta da 5 yıldızlık oynadı. Artık benden formayı kimse alamaz mesajı verdi."

AHMET ÇAKAR - SABAH

"Fenerbahçe için mutlak kazanılması gereken bir maçtı ve karşılaşmaya hem galip hem de büyük coşkuyla başladı. Maçın başında gelen Oğuz Aydın golü –ki bu golde En-Nesyri'nin pasını da göz ardı etmeyelim, ardından da Faslı'nın kaçan golüyle herkes "Maç büyük farka mı gidiyor" derken Fenerbahçe 10. dakikada durdu. İkinci yarı Mourinho önce Maximin ile Amrabat'ı oyuna aldı. Fred'de inanılmaz bir düşüş var. Oyun biraz hareketlendi, top Fenerbahçe'de kaldı ama fazla bir pozisyon üretemediler. Ta ki bir duran toptan gelen Becao'nun golüne kadar. Dzeko müthiş bir vuruşla karşılaşmayı gerçekten kopartıverdi. Fenerbahçe asla iyi top oynamadı. Hala takımda Mourinho'nun bir etkisini göremiyoruz. Oyuncular kişisel becerileriyle skorları alıyor."

UĞUR MELEKE – HÜRRİYET

"Soyunma odasına birinci viteste giren Fenerbahçe, dördüncü viteste çıktı tekrar sahaya. Ve üç sebeple kazanmayı başardılar maçı:

1- İlk yarının etkisizleri İsmail-İrfan yerine Amrabat ve Maximin hareket getirdiler oyuna.

2- İlk devredeki tutucu yaklaşımından vazgeçen Mourinho, 65’te Oğuz’u sağ beke kaydırdı. Sahadaki hücumcu sayısını yediye çıkardı. Zaten eşitliği bozan gol de o bölümde geldi. Maça sol açık başlayan, 46’da sağ açığa, 65’te sağ beke geçen Oğuz, sağ önde bitirdi müsabakayı. 90 dakikada dört kez pozisyon değiştiren Oğuz Aydın, Fenerbahçe’de en fazla öne çıkan adamıydı.

3- Sezon başından beri duran toplardan skor yaratma hususunda sıkıntı çeken Fenerbahçe, bu maçta 14’üncü haftada ilk kez direkt bir ortayla kornerden gol buldu. Ve o golle de kırdı Gaziantep direncini."

ÖMER ÜRÜNDÜL – SABAH

"Mourinho gibi bir teknik direktörün ilk devreyi yanlış kadro seçimiyle heba etmesini mantığım almıyor. Slavia Prag maçında takım hırpalanmış, bu yüzden muhtemel bir puan kaybı da gündeme gelebilirdi. Herhalde kendisi de bu hatasını anlamıştır. Ben bu maçta en çok Oğuz Aydın'ı beğendim. Mourinho haftalar sonra geçen senenin flaş kanat oyuncusunu nihayet keşfetmiş oldu! Gaziantep de elinden geldiğince iyi mücadele etti. Selçuk İnan iyi bir takım ortaya çıkarmış."