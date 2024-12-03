Maçın Ardından Topa Tutmuştu: Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya Çok Sert Yanıt

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın Galatasaray’a yönelik sert eleştirilerinin ardından sarı-kırmızılı ekibin Genel Sekreteri Eray Yazgan’dan yanıt geldi.

Gazeteci İlhan Tüysüz’e açıklamalarda bulunan, Yazgan, "Haya ve edep insanı insan eder. Edepli insan edepsizden utanır. Ekran karşısına geçen isimlerin değiştiği ama yıllardır devam ettirdikleri bu edepsizlikten, Türk sporu adına, utandım" ifadelerini kullandı.

‘HATALARIN ÜSTÜNÜ KAPATAMAYACAKLAR’

Yazgan sözlerinin devamında, "Ne yaparlarsa yapsınlar bu akşam kendi maçlarındaki hataların üstünü kapatamayacaklar. Bu adaletsizliğin üzerini kapatmak için yaptıkları her edepsizliği görüyoruz" dedi.

ACUN ILICALI NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı 3-1’lik galibiyetle sonuçlanan Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulunmuş ve Galatasaray’ı topa tutmuştu.

Ilıcalı açıklamalarında şunları kaydetmişti:

“Maalesef Galatasaraylı yöneticiler Türkiye’de başka takım yok zannediyorlar. Galatasaraylı yöneticilerin bir rakip olduğunu iyi anlamaları lazım. Dünkü maçın sadece demeçlerini seyretseniz, sanırsınız Galatasaray mağdur oldu. Pozisyonlara bakıyoruz, bütün hakemlerin hem fikir olduğu Galatasaray’ın 10 kişi kalması lazım. Maçın daha 25’inci dakikasında, sonra da 55’inci dakika yüzde 200 atılması gerekiyor. Rakibin penaltısını vermemiş, kırmızı kartı görmemişsin. Kırmızı kartı verse bir sonraki hafta Sivasspor maçında oynayamayacak. Hakem bu iki büyük hatayı sizin lehinize yapmış, bu maçtan çıkıp ortalığı birbirine katıyorsunuz. Siz Türkiye’de başka takım yok mu zannediyorsunuz.”