Bir Anda Yere Yığılmıştı: İşte Fiorentinalı Oyuncunun Son Durumu

Inter ile oynanan maçta fenalaşarak hastaneye kaldırılan Fiorentina'nın 22 yaşındaki futbolcusu Edoardo Bove'dan iyi haber geldi.

BİLİNCİ YERİNDE

İtalyan basınından La Repubblica'da yer alan habere göre Bove'nin bilincinin yerinde olduğu ve sorulara cevap verebildiği aktarıldı.22 yaşındaki futbolcunun beyninde ve kalbinde herhangi kötü bir sonuca rastlanmadığı ifade edildi.

MAÇ TATİL EDİLMİŞTİ

İtalya Serie A'daki Fiorentina-Inter karşılaşması Bove'nin sahada fenalaşmasının ardından 17. dakikada tatil edilmişti.