Bir Anda Yere Yığılmıştı: İşte Fiorentinalı Oyuncunun Son Durumu
İtalya Serie A'a Fiorentina - Inter karşılaşmasında bir anda yere yığılan Fiorentinalı 22 yaşındaki futbolcu Edoardo Bove'den iyi haber geldi. Bove'nin bu sabah uyandırıldığını ve entübeden çıkarıldığını açıkladı.
Inter ile oynanan maçta fenalaşarak hastaneye kaldırılan Fiorentina'nın 22 yaşındaki futbolcusu Edoardo Bove'dan iyi haber geldi.
BİLİNCİ YERİNDE
İtalyan basınından La Repubblica'da yer alan habere göre Bove'nin bilincinin yerinde olduğu ve sorulara cevap verebildiği aktarıldı.22 yaşındaki futbolcunun beyninde ve kalbinde herhangi kötü bir sonuca rastlanmadığı ifade edildi.
MAÇ TATİL EDİLMİŞTİ
İtalya Serie A'daki Fiorentina-Inter karşılaşması Bove'nin sahada fenalaşmasının ardından 17. dakikada tatil edilmişti.
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