Fiorentina - Inter Maçında Korku Dolu Anlar: Genç Futbolcu Bir Anda Yere Yığıldı, Maç Yarıda Kaldı

İtalya Serie A'a Fiorentina - Inter karşılaşması, Fiorentinalı oyuncu Eduardo Bove'nin fenalaşıp hastaneye kaldırılmasının ardından yarıda kaldı.

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter'in, Fiorentina'ya konuk olduğu maçta korku dolu anlar yaşandı. Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında ev sahibi Fiorentina'da Eduardo Bove fenalaştı.

OYUNCULAR ÇEMBER OLUŞTURDU

22 yaşındaki Eduardo Bove'nin bir anda yere yığılmasının ardından ilk müdahale sahada yapıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında iki takımın futbolcuları da oyuncunun çevresini çember oluşturarak kapattı. İki takım oyuncularının da endişeli görüntüleri ekrana yansıdı.

Genç futbolcunun ambulansla hastaneye kaldırılmasının ardından mücadele ertelendi. Eduardo Bove'nin son durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.