Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş Maçı Değerlendirmesi: 'Elimizden Gelen Her Şeyi Yaptık'

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Hatayspor ile berabere kaldı. Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş karşılaşmasının çok güzel bir lig maçı olduğunu belirterek, "Bize puan lazımdı, bu puanı da kazandık. Takımımdan memnunum" dedi.

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Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş Maçı Değerlendirmesi: 'Elimizden Gelen Her Şeyi Yaptık'

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Mersin'de oynanan karşılaşmada Hatayspor, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, her şeyden önce ne olursa olsun puan kazanmaları gerektiğini belirterek, "Çünkü biz biraz daha zor bir durumdayız. Onun için bugünkü maçımızda da iyi mücadele ettik. Belki de bugüne kadar bu ligde 11 sarı kart görüldü maçta. O da tabii ki itirazlardan oldu ama kartların çoğu da mücadeleden oldu. İki takım da kazanmak için oynadı. Biz de elimizden gelen her şeyi yaptık. Ama dediğimiz gibi bize puan lazımdı, bu puanı da kazandık. Şimdi tabii ki önümüze bakacağız. Onun dışında fazla söyleyecek bir şey yok. Ben takımdan çok memnunum. Çok mücadele ettiler. Çok iyi şeyler yaptılar. Dediğim gibi hem Beşiktaş kazanmak için oynadı. Biz de kazanmak için oynadık. Çok güzel bir lig maçı oldu" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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