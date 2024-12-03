Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a Sert Eleştiriler: 'Türkiye'de Başka Takım Yok Zannediyorlar!'

Süper Lig’in 14’üncü haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Acun Ilıcalı, “Öncelikle çok mutluyuz. Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu. Sezon başında büyük bir hedefle yola çıktık. Puan kaybedilebilir. Bugün kaybedersiniz fakat sonra bir seri yakalarsınız sezon sonu ipi göğüsleyen takımın kim olacağı belli olmaz dedik. Bugünde bunlardan güzel bir örnekler var. Puan farkının azalması, takım ve taraftarın büyük bir inançla takımımızı desteklemesi var. Bugün taraftarımıza büyük bir teşekkür ediyorum. Uzun zamandır böyle güçlü bir ses duymamıştım. Taraftarımızın inancını hissettik. Bu bizi mutlu etti, futbolcularımız da bundan çok etkileniyorlar. Camia olarak kenetlendik. Bu zor sezonda yine galibiyetler alarak yolumuza devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘SANKİ SADECE GALATASARAY KAZANMAK ZORUNDA’

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamalara değinen Acun Ilıcalı, sarı-kırmızılı ekibin mücadelede 10 kişi kalması gerektiğini, Eyüpspor’un penaltısının verilmediğini dile getirdi. Galatasaray’dan gösterilen tepkileri anlamakta güçlük çektiklerini ifade eden Ilıcalı, “Rakibimizin büyük bir tepkisi ve isyanı var. Bu konuyu anlatmakta zorluk çekiyoruz. Hatırlarsanız Galatasaraylı bir yönetici hakem hataları bize karşı yapıyor dedi. Hakkımız yeniyor dedi. Bizde hodri meydan dedik. Hadi hep beraber inceleyelim dedik, tamam dediler. Sonra incelemek için teraziyi kurduk, yabancı hakemi de getirdik. Sonrasında rakibimiz kayboldu. Rakibimiz incelemeyi uygun görmedi. Yanlış anlamayın kendi hakemlerini getireceklerdi. Niye kabul etmediklerini anlamak isterseniz dünkü oynanan maça bakabilirsiniz. Maalesef Galatasaraylı yöneticiler Türkiye’de başka takım yok zannediyorlar. Galatasaraylı yöneticilerin bir rakip olduğunu iyi anlamaları lazım. Dünkü maçın sadece demeçlerini seyretseniz, sanırsınız Galatasaray mağdur oldu. Pozisyonlara bakıyoruz, bütün hakemlerin hem fikir olduğu Galatasaray’ın 10 kişi kalması lazım. Maçın daha 25’inci dakikasında, sonra da 55’inci dakika yüzde 200 atılması gerekiyor. Rakibin penaltısını vermemiş, kırmızı kartı görmemişsin. Kırmızı kartı verse bir sonraki hafta Sivasspor maçında oynayamayacak. Hakem bu iki büyük hatayı sizin lehinize yapmış, bu maçtan çıkıp ortalığı birbirine katıyorsunuz. Siz Türkiye’de başka takım yok mu zannediyorsunuz. Rakip takımların hakkının yendiğini hiç mi söylemezsiniz. Eyüpspor’un hakkı yenmedi mi orada, orada Galatasaray’ın 10 kişi kalması gerekmiyor muydu, Sivas’a eksik kişi gitmesi gerekmiyor muydu ? Sanki sadece Galatasaray kazanmak zorunda. Sanki Türkiye, Galatasaray’ın mahkumu” diye konuştu.

‘ŞAMPİYON OLMAK İÇİN BÜTÜN CAMİA KENETLENDİK’

Şampiyon olmak için camia olarak kenetlendiklerini belirten Ilıcalı, sözlerini şöyle noktaladı:

“İtiraz ediyorlar, maçların oynandığı günle ilgili. Araştırma yapılıyor, hiçbir haksızlık yok. Herkes aynı süre dinlenmiş ama siz ortalığı birbirine katılıyorsunuz. Galatasaray Kulübünde, Beşiktaş maçında 8 sarı kart, 2 tane kırmızı kart atlandıktan sonra yine kendi sahasında yüzde iki yüzlük kırmızı kart verilmedi. Böylece Galatasaray içeride 2 yıldır kırmızı kart görmeme serisini devam ettirdi. Hakem görmedi diye, Davinson şöyle dedi, 'beni iki haftadır atmıyorsunuz Bu sefer öyle bir şey yapayım ki beni gözünüze sokayım beni atmıyorsunuz zaten. Ben iki ayağına birden basayım'. Eyüpspor’dan bir yönetici bu duruma isyan etmedi. Kimse diyor mu hakkımız yendi diye. Galatasaray ortalığı birbirine katıyor. Bu düzeni yıkacağız diye söyledik. Biz yenilmeyiz de demedik. Biz bu yola baş koyduk. Şampiyon olmak için bütün camia kenetlendik. Herkes bu sene neler olacak görecek.”

Kaynak: DHA