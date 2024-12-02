Beşiktaş'ın Çöküşü Sürüyor: Kara Kartal'ın Galibiyet Hasreti 5 Maça Çıktı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekim Görkem Sağlam'ın 29. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Siyah-beyazlılarda 41. dakikada sahneye çıkan Immobile skora denge sağladı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 22 puanla 5. sırada yer aldı. Hatayspor ise 8 puanla 18. sırada bulundu.

Siyah-beyazlılar Hatayspor ile berabere kalarak galibiyet hasretini 5 maça çıkarttı.

İLK 11'LER

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Rivas, Rui Pedro, Joelson Fernandes, Aboubakar.

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Salih, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Rashica, Semih Kılıçsoy, Immobile.

CANLI ANLATIM | HATAYSPOR 1-1 BEŞİKTAŞ

90' Maçın sonuna oynanmamış süre olarak en az 5 dakika ilave ediliyor.

87' Atakaş Hatayspor'da son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Bilal Boutobba, Joelson Fernandes'in yerine oyuna dahil oluyor.

86' J.Fernandes'in sol kanattan ceza sahasına ortasında top üst direkten dönerek Beşiktaşlı oyuncularda kaldı.

85' Beşiktaş'ta 3. ve 4. oyuncu değişiklikleri gerçekleşiyor. Salih Uçan'ın yerine Can Keleş oyuna girerken, Tayyip Talha Sanuç yerine ise Baktiyor Zaynutdinov oyuna dahil oluyor.

78' Atakaş Hatayspor'da 4. oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Carlos Strandberg, Vincent Aboubakar'ın yerine oyuna dahil oluyor. Beşiktaş'ta ise 2. oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Alex Oxlade-Chamberlain, Semih Kılıçsoy'ın yerine oyuna dahil oluyor.

76' Gedson Fernandes, yaydan ceza sahasına topu sürerek sağ ayak içiyle şutunu çekti ancak kaleci Erce topu harika çeldi. Beşiktaş, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

74' Orta alanın sağında Rafa Silva'ya yaptığı faulün ardından Cemali sarı kart gördü.

73' Hatayspor'da Kamil Ahmet, Rui Pedro ve Rivas yerine Recep Burak Yılmaz, Bamgboye ile Abdülkadir Parmak oyuna dahil oldu.

71' Immobile Calvo'ya ön alan baskısı yaparak topu kaptı. Gedson Fernandes'e attığı pasta Gedson kaleci Erce ile baş başa kaldı. Şut çekmek yerine solunda bulunan Semih'e yerden pas vermek istedi ancak savunmada Diack araya girerek kalesinde büyük bir tehlikeyi önledi.

70' Rui Pedro'nun merkezden sol kanatta bulunan Junior Fernandes'e verdiği pasta, Fernandes soluna çekerek sol ayak üstüyle şutunu çekti. Kaleci Mert topu kurtardı.

66' Beşiktaş'ta Rashica yerine Al Musrati oyuna dahil oldu.

65' Rafa Silva, orta alanda Junior Fernandes'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

63' Topla birlikte hızla ilerlemek isteyen Rafa Silva'yı arkadan yaptığı müdahale ile durduran Lamine Diack, hakem Kadir Sağlam'dan sarı kart görüyor.

62' Kamil Ahmet, rakip yarı alanının sağında yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam oyunu devam ettirdi. İtirazlarda bulunan Kamil Ahmet sarı kart gördü.

58' Vincent Aboubakar, dirseğiyle Emirhan Topçu'nun yüzüne müdahalede bulununca hakem Kadir Sağlam'dan sarı kart görüyor.

57' Görkem Sağlam, Milot Rashica'ya yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart görüyor.

56' Salih Uçan, Görkem Sağlam'ı itirek düşürdüğü gerçekçesiyle hakem Kadir Sağlam'dan sarı kart görüyor.

53' Rigoberto Rivas, Gedson Fernandes'e arkadan yaptığı müdahale sonrasında hakem Kadir Sağlam'dan sarı kart görüyor.

47' Ceza alanı dışına açılan topa Rigoberto Rivas gelişine vuruşunu yapıyor ancak Tayyip Talha Sanuç'a çarpan top kornere çıkıyor.

44' Rui Pedro, Ciro Immobile'ye yaptığı sert müdahale sonrasında sarı kart görüyor.

43' Gol sonrasında kaleci Erce Kardeşler sarı kart görüyor.

41' GOOOLL!! Beşiktaş, Ciro Immobile'nin golüyle maçta eşitliği sağlıyor. Arthur Masuaku'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ciro Immobile, ön direkte kafa vuruşunu yapıyor ve topu uzak köşeden filelerle buluşturuyor.

36' Rafa Silva'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Salih Uçan, kafa vuruşunu yapıyor ancak top kaleci Erce Kardeşler'in kontrolünde yandan auta gidiyor.

29' GOOOLL!! Atakaş Hatayspor, Görkem Sağlam'ın attığı golle 1-0 öne geçiyor. Cemali'nin sol kanattan çizgiye inip kale sahasına açtığı ortada top 6 pasın içinde Emirhan Topçu'dan sekerek penaltı noktasına sekti. Penaltı noktasında bulunan Görkem'in, sol ayağının içiyle çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

25' Milot Rashica'nın sağ kanattan ortasında Ciro Immobile, ön direkte kafa vuruşunu yapıyor ancak top üstten auta gidiyor.

18' Arthur Masuaku'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Salih Uçan, arka direkte kafa vuruşunu yapıyor fakat top yandan auta gidiyor.

14' Kendi yarı alanının yay etrafında Aboubakar'dan topu çalan Gedson Fernandes, merkezden hücum kaleye ilerleyerek sol kanatta bulunan Rafa Silva'ya yerden pasını verdi. Rafa, ceza sahası solundan sağ ayak içiyle şutunu çekti fakat top yandan dışarı çıktı.

7' Masuaku'nun sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada Kamil Ahmet, araya girerek topu dışarı gönderdi. Beşiktaş, sol kanattan Rafa Silva ile köşe vuruşu kullanacak.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.