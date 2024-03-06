Al-Musrati, bugünkü idmanda yer almadı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarında, Portekiz’e giden Al Musrati, yer almadı.

Al-Musrati, bugünkü idmanda yer almadı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-beyazlılarda eşinin doğumu için Portekiz’e giden Al Musrati, idmanda yer almadı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar, idmana iki grup halinde başladı. İlk grup sahada; ısınma koşuları, 5’e 2 ve pas çalışması yaptı. İkinci grup ise U19 takımıyla hazırlık maçı oynayarak günü tamamladı.

Beşiktaş, Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İHA

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