Sacha Boey geri döndü

Alman ekibi Bayern Münih, Fransız futbolcu Sacha Boey’un sakatlığını atlattığını ve takımla antrenmanla başladığını açıkladı.

Sacha Boey geri döndü

Bayern Münih’in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Fransız sağ bek Sacha Boey’un sakatlığının geçtiğini ve bireysel antrenmanlarının ardından bu sabah takımla çalışmalara başladığını duyurdu.

Boey’un 16 Şubat’ta antrenman sırasında sol arka adalesinden sakatlandığı ifade edilmişti.

23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz transfer döneminde Galatasaray’dan Bayern Münih’e transfer olmuştu.

Kaynak: İHA

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