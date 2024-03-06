Real Madrid'in hocası Ancelotti'ye hapis talebi!

Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti hakkında 5 yıla yakın hapis cezası talep edildi.

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Real Madrid'in hocası Ancelotti'ye hapis talebi!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti hakkında vergi kaçırma iddiasıyla 4 yıl 9 ay hapis cezası talep edildi.

Haber Global’den Hüseyin Uğur Köstekci’nin aktardığına göre, Madrid Savcılığı, İtalyan teknik adam hakkında 2014-2015 yıllarında toplamda yaklaşık 1 milyon euro vergi kaçırdığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Savcılığın Carlo Ancelotti hakkında 4 yıl 9 ay hapis cezası talep ettiği bildirildi.

İspanya’da daha önce Lionel Messi ve Neymar gibi yıldız isimler de benzer bir soruşturmayla karşı karşıya kalmıştı.

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