Real Madrid'in hocası Ancelotti'ye hapis talebi!
Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti hakkında 5 yıla yakın hapis cezası talep edildi.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti hakkında vergi kaçırma iddiasıyla 4 yıl 9 ay hapis cezası talep edildi.
Haber Global’den Hüseyin Uğur Köstekci’nin aktardığına göre, Madrid Savcılığı, İtalyan teknik adam hakkında 2014-2015 yıllarında toplamda yaklaşık 1 milyon euro vergi kaçırdığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.
Savcılığın Carlo Ancelotti hakkında 4 yıl 9 ay hapis cezası talep ettiği bildirildi.
İspanya’da daha önce Lionel Messi ve Neymar gibi yıldız isimler de benzer bir soruşturmayla karşı karşıya kalmıştı.
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