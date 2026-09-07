Beşiktaş'ın İsrail Takımıyla Maçının Adresi Netleşti

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UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva ile oynayacağı karşılaşmanın nerede yapılacağı belli oldu. HT Spor'un aktardığı bilgilere göre karşılaşma, Gürcistan'ın Batum kentinde oynanacak.

GÜVENLİK ALARMI

Karşılaşma nedeniyle stadyum çevresinde ve maç alanında geniş kapsamlı güvenlik önlemleri alınacağı kaydedildi.

Normal şartlarda Dolmabahçe'deki Tüpraş Stadyumu'nda yapılması planlanan karşılaşmanın adresinin değiştirilmesinde güvenlik endişelerinin etkili olduğu belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi