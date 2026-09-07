Beşiktaş'ın İsrail Takımıyla Maçının Adresi Netleşti
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın, İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile oynayacağı karşılaşmanın adresi netleşti. UEFA'nın güvenlik endişeleri nedeniyle aldığı karar doğrultusunda mücadele, Gürcistan'ın Batum kentinde oynanacak.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva ile oynayacağı karşılaşmanın nerede yapılacağı belli oldu. HT Spor'un aktardığı bilgilere göre karşılaşma, Gürcistan'ın Batum kentinde oynanacak.
GÜVENLİK ALARMI
Karşılaşma nedeniyle stadyum çevresinde ve maç alanında geniş kapsamlı güvenlik önlemleri alınacağı kaydedildi.
Normal şartlarda Dolmabahçe'deki Tüpraş Stadyumu'nda yapılması planlanan karşılaşmanın adresinin değiştirilmesinde güvenlik endişelerinin etkili olduğu belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: