Dünya Kupası'nda Büyük Hezimet! Potanın Perileri Turnuvaya Galibiyetsiz Şekilde Veda Etti
A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Porto Riko'yu 75-71 yenilerek 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti. Potanın Perileri, grup aşamasında oynadıkları ilk 2 maçtan da mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Dünya Şampiyonası C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Porto Riko ile karşı karşıya geldi.
DÜNYA KUPASI'NA GALİBİYETSİZ VEDA
Berlin kentindeki Max Schmeling Spor Salonu'ndaki mücadeleye Türkiye Elif İstanbulluoğlu, Sevgi Uzun, Olcay Çakır Turgut, Gökşen Fitik ve Elif Bayram beşiyle başladı.
Karşılıklı basketlerle geçen ilk çeyreği Türkiye 20-19 önde tamamladı. İkinci çeyrek de Türkiye'nin 40-37'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Türkiye ikinci yarıya da dış atışlarla başladı ve son bölüme 58-51 önde gitti.
Son çeyrekte rakibinin bulduğu sayılara karşılık veremeyen Türkiye, parkeden 75-71 mağlup ayrıldı.
PORTO RİKO GRUPTAN ÇIKMAYI BAŞARDI
Andrea Mazzon'un çalıştırdığı milli takım bu sonuçla grubunu 4'üncü sırada tamamlayarak turnuvaya veda ederken, gruptaki ilk galibiyetini alan Porto Riko bir üst tura yükselmeye hak kazandı.
Kaynak: Haber Merkezi