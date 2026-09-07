Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva Maçının Oynanacağı Yer Belli Oldu

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UEFA, güvenlik gerekçelerini dikkate alarak Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının İstanbul yerine tarafsız bir sahada yapılmasına karar verdi. Temsilcimiz Beşiktaş’ın Hapoel Beer Sheva ile eşleşmesinin ardından gündeme gelen karşılaşmanın nerede oynanacağı konusundaki belirsizlik, UEFA’nın kararıyla sona erdi.

MAÇIN OYNANACAĞI STAT DAHA SONRA AÇIKLANACAK

26 Kasım Perşembe günü İstanbul’da oynanması planlanan karşılaşma, UEFA’nın güvenlik gerekçesiyle aldığı kararın ardından tarafsız bir sahaya taşındı. Karşılaşmanın hangi statta oynanacağına ilişkin bilginin ise daha sonra açıklanacağı bildirildi.

ÖNDER ÖZEN İTİRAZ EDECEKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, kura çekiminin hemen ardından yaptığı açıklamada, karşılaşmanın İstanbul’da oynanabilmesi için UEFA’ya başvuracaklarını söylemişti. Özen, Avrupa Ligi’nde takımların normal şartlarda dört iç saha ve dört deplasman maçına çıktığını hatırlatarak, Hapoel Beer Sheva ile eşleşme nedeniyle Beşiktaş’ın dört iç saha maçından birini kaybetmesinin dezavantaj oluşturacağını ifade etmişti. Özen, "UEFA Türk takımlarına. Bu kez onu aşmaya çalışacağız. Aşabilirsek evde oynarız ama aşamazsak bu maç da evde oynanmayacak. Bu da zorlaştırıcı bir unsur. Yani dört maç yerine üç maç evde oynamış olmak bir dezavantaj" demişti.

Kaynak: Haber Merkezi