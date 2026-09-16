Beşiktaş'ın Avrupa Ligi Kadrosu Belli Oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu açıkladı.

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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi Kadrosu Belli Oldu
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UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, lig aşamasının ilk haftasında 17 Eylül Perşembe günü Marsilya'yı sahasında konuk edecek.

Siyah-beyazlı kulüp, söz konusu maç öncesinde UEFA kadrosunu sosyal medya hesabından duyurdu. Kartal'ın UEFA'ya gönderdiği listede şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar

Defans: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo

Orta Saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı

Forvet: Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Dusan Vlahovic, Semih Kılıçsoy

Kaynak: Haber Merkezi

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