Beşiktaş’ın Rakibi Marsilya İçin Şok İddia! Avrupa Ligi’nden Çekilmeyi Değerlendirdiler

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Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında yarın saat 22.00’de karşılaşacağı Olimpik Marsilya hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Fransız ekibinin, UEFA tarafından uygulanan mali yaptırımların ardından Avrupa Ligi’nden çekilme seçeneğini değerlendirdiği, ancak yönetimin görüşmeler sonrasında turnuvada mücadele etmeye devam etme kararı aldığı öne sürüldü. Marsilya, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu tarafından finansal sürdürülebilirlik ve Finansal Fair Play kurallarına ilişkin ihlaller nedeniyle yaptırımla karşı karşıya kaldı.

MARSİLYA’YA TOPLAM 10 MİLYON EURO CEZA

BirGün'nde yer alan habere göre, UEFA ile yapılan uzlaşma kapsamında Fransız kulübüne, taahhüt ettiği mali hedeflere ve futbol kazancı dengesine ulaşamadığı gerekçesiyle 6 milyon euro para cezası verildi. Marsilya ayrıca kulüp gelirlerinin en fazla yüzde 70’inin futbolcu ve teknik ekip maaşları, transfer amortismanları ile menajer ödemelerine ayrılmasını öngören kadro maliyeti sınırını aşması nedeniyle 4 milyon euro daha ceza aldı. UEFA, Fransız ekibine 2026-2027 sezonunda mali kriterleri ve belirlenen hedefleri karşılamaması halinde uygulanmak üzere Avrupa kupalarından bir yıl şartlı men cezası da verdi.

AVRUPA LİGİ’NDEN ÇEKİLME SEÇENEĞİ GÜNDEME GELDİ

Söz konusu yaptırımların ardından Marsilya yönetiminin, Avrupa Ligi’nde yer almanın doğurabileceği mali ve sportif sonuçları değerlendirdiği öne sürüldü. Yapılan görüşmelerin ardından turnuvadan çekilmeme yönünde karar alındığı iddia edilirken, Marsilya’nın Avrupa Ligi yerine Konferans Ligi’nde mücadele etmesi durumunda çekilme seçeneğinin daha güçlü biçimde gündeme gelebileceği de ileri sürüldü. Fransız ekibi, Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Beşiktaş’ın konuğu olacak.

Kaynak: BirGün