Fenerbahçe'de Asensio Müjdesi: Eyüpspor Maçında Kadroda Olacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, 22 Ağustos 2026’da Konyaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Marco Asensio’nun tedavi sürecine ilişkin açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, İspanyol futbolcunun yeniden maç kadrosuna girecek seviyeye ulaştığını ve Eyüpspor karşılaşmasında forma için hazır olacağını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Asensio’nun tedavisinin sağlık ekibinin hazırladığı program doğrultusunda sürdürüldüğü ve bu süreçte bireysel çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

ASENSIO’NUN KADROYA DÖNMESİNDE ENGEL BULUNMADI

Fenerbahçe, bugün gerçekleştirilen tetkik ve sağlık değerlendirmelerinin ardından Asensio’nun maç kadrosunda bulunmasına engel bir durum tespit edilmediğini açıkladı. İspanyol yıldızın, 17 ve 18 Eylül tarihlerinde takım antrenmanlarının bir bölümüne katılarak bireysel çalışmalarını da sürdüreceği bildirildi.

EYÜPSPOR MAÇINDA KADRODA YER ALACAK

Asensio’nun 19 Eylül’de takım arkadaşlarıyla birlikte tam antrenmana çıkacağı, 20 Eylül 2026’da oynanacak Eyüpspor karşılaşmasının kadrosunda ise yer alacağı açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi