Beşiktaş'a Rumen Hakem

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off rövanç maçında Lugano ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi Radu Petrescu oldu.

Beşiktaş'a Rumen Hakem

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında İsviçre ekibi Lugano ile sahasında oynayacağı müsabakayı Rumen hakem Radu Petrescu yönetecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında sahasında İsviçre temsilcisi Lugano ile 29 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de karşı karşıya gelecek. Söz konusu mücadelede Romanya Futbol Federasyonu’ndan Radu Petrescu düdük çalacak. Petrescu’nun yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ve Mircea Mihail Grigoriu yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Marcel Birsan olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda Catalin Popa oturacak. AVAR'da ise Andrei Chivulete görev yapacak.
Giovanni van Bronckhorst’un öğrencileri turu geçmesi halinde Avrupa Ligi’nde gruplarda mücadele edecek.

Kaynak: İHA

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