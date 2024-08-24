Beşiktaşlı Futbolcu Necip Uysal Antrenmanda Sakatlandı

Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, antrenmanda sakatlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "MR görüntülemesinde, sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Beşiktaşlı Futbolcu Necip Uysal Antrenmanda Sakatlandı

Beşiktaş Kulübü, tecrübeli futbolcu Necip Uysal'ın antrenmanda sakatlandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanında sol dizinde rotasyonel yaralanma meydana gelen futbolcumuz Necip Uysal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan muayene ve MR görüntülemesinde, sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiştir. Necip Uysal'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.

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