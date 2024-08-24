Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası İçin Sahada

Filenin Efeleri, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası elemelerinin ilk maçında Danimarka karşısına çıkacak. Maç yarın 17.00'de başlayacak.

Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası İçin Sahada

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası elemelerindeki ilk maçında yarın deplasmanda Danimarka ile karşı karşıya gelecek.

Filenin Efeleri, elemelerde A Grubu'nda Danimarka'nın yanı sıra Macaristan ile mücadele edecek.

Ay-yıldızlı takımın, Danimarka ile Middelfart kentinde oynayacağı müsabakada TSİ 17.00'de başlayacak.

Milliler, 29 Ağustos Perşembe günü Ankara'da Macaristan'ı konuk edecek.

KADRODA KİMLER VAR?

Başantrenör Umut Çakır yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu sporcular bulunuyor:

Pasör: Murat Yenipazar, Arda Bostan

Smaçör: Efe Mandıracı, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija, Efe Bayram

Orta Oyuncu: Mert Matic, Bedirhan Bülbül, Faik Samet Güneş, Burakhan Tosun

Pasör Çaprazı: Adis Lagumdzija, Yiğit Hamza Aslan

Libero: Volkan Döne, Caner Ergül

Kaynak: AA

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