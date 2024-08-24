Olaylı Göztepe Maçı Sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan 54 İsme Suç Duyurusu

Olaylı Göztepe-Fenerbahçe maçının yankıları devam ediyor. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 54 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Son Güncelleme:
Olaylı Göztepe Maçı Sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan 54 İsme Suç Duyurusu

Süper Lig'in 2'nci haftasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakanın öncesi, sırası ve sonrasındaki olayların ardından yeni bir gelişme daha yaşandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın, Trendyol Süper Ligin 2. haftasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynadığı müsabakanın öncesi, sırası ve sonrasında yaşanan tüm olaylar çerçevesinde Kulübümüz ve Başkanımız tarafından 54 kişi hakkında suç duyurusu yapılmıştır. Bu suç duyuruları çerçevesinde bazı şüphelilere adli kontrol hükümleri uygulanırken bir kısım şüphelilere ise 6222 sayılı kanun kapsamında işlem yapılmış ve tedbir kararları uygulanmıştır. Konu ile ilgili ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde de görüşmeler dikkatle yapılmakta ve süreç takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Ali Koç İzmir Kulübüne Sponsor Olacak mı? Karşıyaka'dan açıklamaAli Koç İzmir Kulübüne Sponsor Olacak mı? Karşıyaka'dan açıklamaSpor

Kaynak: DHA

Etiketler
Fenerbahçe Göztepe Ali Koç
Son Güncelleme:
Bilim İnsanları Buldu : Elektronik Eşyalar Ağaçta Üretilecek Bilim İnsanları Buldu : Elektronik Eşyalar Ağaçta Üretilecek
Kara Kara Düşündüren Tablo... Özgürlükte Pakistan'la Yarışıyoruz! Özgürlükte Pakistan'la Yarışıyoruz!
Maaşlar Tek Tek Hesaplandı: İşte Emekli İçin Masadaki Üç Formül İşte Emekli İçin Masadaki Üç Formül
Binlerce Hacıyı Mağdur Etmişlerdi: Skandalı İtiraf Eden Memurun Koltuğu Gitti Skandalı İtiraf Eden Memurun Koltuğu Gitti
ÇOK OKUNANLAR
Almanya'da Festivale Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var Almanya'da Festivale Saldırı!
İYİ Parti’den Gidenlere Mektup Hazırlığı İYİ Parti’den Gidenlere Mektup Hazırlığı
Eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi Hayatını Kaybetti Eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi Hayatını Kaybetti
Silahlı Saldırıya Uğrayan CHP'li İsim Hayatını Kaybetti Silahlı Saldırıya Uğrayan CHP'li İsim Hayatını Kaybetti
Binlerce Hacıyı Mağdur Etmişlerdi: Skandalı İtiraf Eden Memurun Koltuğu Gitti Skandalı İtiraf Eden Memurun Koltuğu Gitti