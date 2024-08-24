Maaşlar Tek Tek Hesaplandı: İşte Emekli İçin Masadaki Üç Formül

Milyonlarca emekli, ocak ayında yapılacak zammı bekliyor. Zam için ise farklı senaryolar konuşuluyor. 2025 yılında yapılacak emekli maaş zamları, 2024 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon verilerine göre belirlenecek. Toplu sözleşme farkı da memur emeklileri için belirleyici olacak.

Eğer Merkez Bankası'nın yüzde 38'lik tahmini gerçekleşirse, SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak 2025'te yüzde 10,64 oranında zam alacak.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketine göre ise 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,31 olarak öngörülüyor. Bu durumda, emekli maaşlarına yüzde 14,89 oranında bir zam yansıyacak.

Yüzde 38'lik enflasyon tahmini doğrultusunda yüzde 10,64'lük zam alınması durumunda, 12 bin 500 TL maaş alan bir emekli Ocak 2025'te 13 bin 830 TL maaş alacak. Eğer enflasyon yüzde 42 olarak gerçekleşirse, zam oranı yüzde 13,84 olacak ve maaş 14 bin 230 TL'ye yükselecek. Yüzde 43,31'lik tahmin gerçekleşirse, zam oranı yüzde 14,89 olacak ve maaş 14 bin 361,25 TL'ye çıkacak.

İşte emekli aylığına göre olası 3 zam ihtimalinde emeklinin alacağı maaşın miktarları...

Mevcut Maaş: 12,500 TL

%10.64 Zamlı: 13,830 TL

%13.84 Zamlı: 14,230 TL

%14.89 Zamlı: 14,361.25 TL

Mevcut Maaş: 13,000 TL

%10.64 Zamlı: 14,383.20 TL

%13.84 Zamlı: 14,799.20 TL

%14.89 Zamlı: 14,935.70 TL

Mevcut Maaş: 15,000 TL

%10.64 Zamlı: 16,596 TL

%13.84 Zamlı: 17,076 TL

%14.89 Zamlı: 17,233.50 TL

Mevcut Maaş: 20,000 TL

%10.64 Zamlı: 22,128 TL

%13.84 Zamlı: 22,768 TL

%14.89 Zamlı: 22,978 TL

Mevcut Maaş: 25,000 TL

%10.64 Zamlı: 27,660 TL

%13.84 Zamlı: 28,460 TL

%14.89 Zamlı: 28,722.50 TL

Mevcut Maaş: 30,000 TL

%10.64 Zamlı: 33,192 TL

%13.84 Zamlı: 34,152 TL

%14.89 Zamlı: 34,467 TL