‘Dur’ İhtarına Uymayıp Kaçtı, Polis Aracına Çarpınca Yakalandı

Aksaray'da uygulamadan kaçan sürücü, polis aracına çarptı. Yakalanan sürücü 2.51 promil alkollü çıkarken, 21 bin 929 TL ceza uygulanarak gözaltına alındı.

‘Dur’ İhtarına Uymayıp Kaçtı, Polis Aracına Çarpınca Yakalandı

Aksaray'da Taşpazar Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında polis ekipleri şüphe üzerine 68 EE 468 plakalı hafif ticari durdurmak istedi. Ancak 'dur' ihtarına uymayan sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Yaklaşık 1 saat süren takibin ardından hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Paşacık Mahallesi'nde polis otosuna çarptı.

Yapılan kontrolde 2.51 promil alkollü çıkan ve ayakta durmakta zorluk çeken Hüseyin Y.’ye 21 bin 929 TL ceza uygulanarak gözaltına alındı.

ARKADAŞI TEPKİ GÖSTERDİ

Yanında bulunan ismi öğrenilemeyen alkollü arkadaşı ise polise kimlik sorduğu için tepki gösterdi. Arkadaşı, “Ben içen adamım, bana kimse kelepçe takamaz. Siz şimdi bizi tuttunuz mu, tuttunuz? Ben size kimliğimi söylemem. Ben şoförün yanında içenim. Bana neden kimlik soruyorsunuz?” dedi.

Kaynak: DHA

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