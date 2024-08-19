Milyonların Gözü Kulağı Bu Haberde! Kulisler Isındı: Emekli ve Asgari Ücret Zammı Ne Kadar Olacak?

Hükümet yetlilileri ve bakanlık sene sonu asgari ücret ile emekli zammı için şimdiden çalışmalara başladı. İlk belirlemelere göre masadaki oran yüzde 20 olacak.

Mynet'in aktardığına göre, asgari ücrete yüzde 20 zam gelirse Ocak 2025 asgari ücret maaşının 20 bin seviyesini geçerek 20 bin 400 TL olması bekleniyor.

Geçtiğimiz senenin sonunda Aralık 2023'te belirlenen 2024 asgari ücreti net olarak 17 bin 2 TL olarak belirlenmişti. Sene ortasında asgari ücrete zam bekleyen çalışanların istediği olmadı. 2 senedir yapılan ara dönem zammı bu sene gerçekleşmedi. Çalışanlar da maaş zammı için Ocak 2025'e odaklandı.

Yerel seçim döneminde hükümete tepkilerini gösteren emeklilerin aldığı en düşük maaş 10 bin TL'ydi. Geçen ay bu tutar 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı.