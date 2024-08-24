Binlerce Hacıyı Mağdur Etmişlerdi: Skandalı İtiraf Eden Memurun Koltuğu Gitti

Hac ibadetini yapan Türk vatandaşlarına Suudi yetkililer tarafından yapılan müdahaleler geçtiğimiz günlerde ülkenin gündemine oturmuştu. O dönemde Hac Hizmetleri Daire Başkanı olarak görev yapan Hüseyin Demirhan, yaptığı bir konuşmada Diyanet’in seyahat ve turistik vize ile hacca giden vatandaşları Suudi makamlara şikayet ettiğini belirtmiş, söz konusu açıklama günlerde sosyal medyada tartışmalara konu olmuştu. .

DİYANET YALANLAMIŞTI

“Nasıl olurda Diyanet, Türk vatandaşlarını Suudi yetkililere şikayet eder?” konusu tartışılırken Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şikayet iddialarını inkar edilmişti. Ancak bu skandalı itiraf eden Hac Hizmetleri Daire Başkanı Hüseyin Demirhan görevden alındı. Demirhan, Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na atandı. Diyanet’ten aldığımız bilgiye göre Demirhan’ın bazı haklardan yararlanması ve büyük tepki toplanmaması için geçici olarak bu göreve verildi.

‘BÜYÜKLERİMİZ UYGUN GÖRDÜ’

Telefonla ulaştığımız Demirhan ise, “Ben istedim görev değişikliğini. Daha önce de o dairede çalışıyordum. Büyüklerimiz uygun gördü” dedi.