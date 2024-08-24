Direksiyon Başında Fenalaşarak Kaza Yapan Sürücüden Acı Haber
Karabük'te direksiyon başında fenalaşan sürücü kaza yaptı. Talihsiz sürücü feci kazada yaşamını yitirdi.
Karabük'te direksiyon başında fenalaşarak kaza yapan sürücü hayatını kaybetti.
Eflani ilçesi Akçakese köyünde 34 YHV 91 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa B. (78), fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Mustafa B'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaynak: AA
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