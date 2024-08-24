Direksiyon Başında Fenalaşarak Kaza Yapan Sürücüden Acı Haber

Karabük'te direksiyon başında fenalaşan sürücü kaza yaptı. Talihsiz sürücü feci kazada yaşamını yitirdi.

Son Güncelleme:
Direksiyon Başında Fenalaşarak Kaza Yapan Sürücüden Acı Haber

Karabük'te direksiyon başında fenalaşarak kaza yapan sürücü hayatını kaybetti.

Eflani ilçesi Akçakese köyünde 34 YHV 91 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa B. (78), fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Mustafa B'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaynak: AA

Etiketler
Trafik kazası
Son Güncelleme:
Ucuza Tatil Yapmak İsteyenlerin Yöneldiği İlçe! Bodrum'dan Daha Kalabalık Oldu Ucuza Tatil Yapmak İsteyenlerin Yöneldiği İlçe! Bodrum'dan Daha Kalabalık Oldu
Bursa'da Otobüs Alevlere Teslim Oldu: Yolcular Tahliye Edildi Bursa'da Otobüs Alevlere Teslim Oldu: Yolcular Tahliye Edildi
Beyoğlu'nda Korkutan Patlama: 2 Yaralı Beyoğlu'nda Korkutan Patlama: 2 Yaralı
Bilim İnsanları Buldu : Elektronik Eşyalar Ağaçta Üretilecek Bilim İnsanları Buldu : Elektronik Eşyalar Ağaçta Üretilecek
ÇOK OKUNANLAR
Almanya'da Festivale Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var Almanya'da Festivale Saldırı!
İYİ Parti’den Gidenlere Mektup Hazırlığı İYİ Parti’den Gidenlere Mektup Hazırlığı
Silahlı Saldırıya Uğrayan CHP'li İsim Hayatını Kaybetti Silahlı Saldırıya Uğrayan CHP'li İsim Hayatını Kaybetti
Tüm Dünya İçin Büyük Umut! Kanser Aşısında İlk Doz Vuruldu Kanser Aşısında İlk Doz Vuruldu
Eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi Hayatını Kaybetti Eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi Hayatını Kaybetti