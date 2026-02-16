Beşiktaş'a Kötü Haber! El Bilal Toure'nin Sakatlık Durumu Nasıl?

Beşiktaş’ın deplasmanda 3-2 galip geldiği RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanarak oyunu terk eden El Bilal Toure’nin son durumu belli oldu. Yapılan bilgilendirmede, Malili oyuncunun sol uyluk arka adalesinde kanama ve yırtık saptandığı ifade edildi.

Beşiktaş Kulübü, RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan ve 34. dakikada yerini Milot Rashica’ya bırakan El Bilal Toure’nin MR bulgularını kamuoyuyla paylaştı.

iyah-beyazlı ekipten yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Rams Başakşehir ile oynadığı maçın 34. dakikasındaki bir mücadelede sol arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz El Bilal Toure’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve yırtık tespit edilmiştir. El Bilal Toure’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

BİR AY SAHALARDAN UZAK

Beşiktaş formasıyla bu sezon 18 karşılaşmada 6 gol ve 5 asist üreten Malili hücum oyuncusunun yaklaşık bir ay forma giyemeyeceği öngörülüyor. Siyah-beyazlılar bu periyotta Göztepe, Kocaelispor ve Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA

