Beşiktaş üyeliğinden ayrılmıştı; Fatih Karagümrük'ten, Devlet Bahçeli açıklaması

Fatih Karagümrük, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kulübe üye olma kararını ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, "Genel Başkanımıza aramıza hoş geldiniz diyoruz" denildi.

Beşiktaş üyeliğinden ayrılmıştı; Fatih Karagümrük'ten, Devlet Bahçeli açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda, hafta sonu gerçekleşen futbol müsabakalarında tribünlerde gerçekleşen ‘istifa’ sloganlarına ilişkin konuştu.

Bahçeli, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü üyeliğinden ayrıldığımı tekraren ifade etmeyi milletime sadakat ve vefa borcu, felaketler karşısında da sorumluluk duygusu olarak addediyorum. Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm. Karagümrükspor'a gönül veren bir kişi olarak hayatımı devam ettireceğim" ifadelerini kullandı.

"HOŞ GELDİNİZ"

Fatih Karagümrük de Bahçeli'nin, Karagümrük'e üye olma kararını sevinçle karşıladıklarını belirterek, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugünkü Meclis Grup Toplantısı’nda Fatih Karagümrük sevgisini yürekten paylaşması ve kulübümüzün üyesi olma kararı büyük bir sevinçle karşılanmıştır. Genel Başkanımıza aramıza hoş geldiniz diyoruz" açıklamasını yaptı.

MHP lideri Bahçeli'nin Karagümrük tercihi ne anlama geliyor?MHP lideri Bahçeli'nin Karagümrük tercihi ne anlama geliyor?Siyaset

Kaynak: İHA

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MHP lideri Bahçeli'nin Karagümrük tercihi ne anlama geliyor? Bahçeli'nin Karagümrük tercihi ne anlama geliyor?
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