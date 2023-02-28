'Hükümet istifa' sloganları sonrası Fenerbahçe taraftarına yasak!

Fenerbahçe taraftarı 25 Şubat'taki Konyaspor karşılaşması öncesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından koordinasyonsuzluk ve eksiklikleri ile eleştirilen hükümeti istifaya çağırmıştı.

Deprem felaketinin ardından ligde ilk kez sahaya çıkan iki takımın maçında sarı-lacivertli taraftarlar, "Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu istifa ulan!" sloganı atmıştı.

FENERBAHÇE TARAFTARINA YASAK

Bu gelişmeler sonrası Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulu, 4 Mart 2023'te gerçekleştirilecek Kayserispor - Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarının alınmamasına karar verdi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Taraftarlarının Kayserispor maçına alınmamasına ilişkin Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu kararı kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir" denildi.

Açıklamanın tamamında şu ifadeler kullanıldı:

"Takımımızın, 4 Mart 2023 Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maça, Kayseri İl Güvenlik Kurulu gereğince taraftarımızın alınmayacağını şaşkınlık içinde öğrenmiş bulunuyoruz.



Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu kararı kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir.



Alınan bu karar tarafımızca toplumsal ayrışmayı derinleştirecek boyutta, sportif kriterlerle alakası olmayan garip bir karardır.



Taraftarlarımızın takımımızı destekleme isteklerine engel olma ve Kulübümüzün cezalandırılması dışında hiçbir anlam taşımamaktadır.



Fenerbahçe, Anadolu’nun her yerinde taraftara sahip olan, şehir fark etmeksizin takımını her yerde destekleyen taraftarı olan bir spor kulübüdür.



Birleştirici, bütünleştirici olunması beklenen, ayrıştırıcı olmaktan uzak olunması gereken bu hassas dönemde, taraftarlarımızın hangi gerekçeye dayanarak bu haktan mahrum bırakıldığını bilmek istiyoruz.



Tüm ilgili ve sorumluları bu kararı gözden geçirmeye ve bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem