Futbol dünyası bunu konuşuyor: Yılın 11'ine seçilmişti, tecavüzle suçlanıyor!

Dünya futbolunun en iyi sağ beki olarak görülen, Fransa'nın PSG takımında forma giyen Achraf Hakimi, Fransa'da cinsel saldırı ile suçlandı. Hakimi, dün akşam yapıylan FIFA en iyileri ödül töreninde yılın en iyi 11'ine seçilmişti.

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Futbol dünyası bunu konuşuyor: Yılın 11'ine seçilmişti, tecavüzle suçlanıyor!

Futbol dünyası son olarak Dani Alves'in cinsel saldırı suçlamasının şokunu yaşarken bir skandal da Fransa'dan geldi. Le Parisien'de yer alan habere göre, Achraf Hakimi, Fransa'da cinsel saldırı ile suçlandı.  

Gazetede yer alan habere göre, 23 yaşındaki kadın, Faslı yıldızın sosyal medya aracılığıyla kendisiyle temas kurduğunu ve sonrasında buluştuklarını anlattı. Kadının iddiasında göre Achraf Hakimi'nin kendisine cinsel saldırıda bulundu.

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SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Yine Le Parisien'de yer alan habere göre, Nanterre'de savcılık açıklama yaptı. Yapılan duyuruda, "Zaten yayınlanan bilgilerin" "gerçeğe ulaşmak için gerekli soruşturmaları baltaladığını" belirterek olayı doğrulamayı reddetti.

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